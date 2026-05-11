Fabrizio Crozzolo comienza a disputar el Tour de Hungría



El ciclista madrynense Fabrizio Crozzolo ya se encuentra en Hungria junto al equipo Polti VisitMalta donde participará entre mañana y el domingo del gran «Tour» en su edición Nº 42.

El Tour tendrá cinco etapas, las tres primeras en la planicie o sea especial para los velocistas y las dos últimas de montaña, reservada para la definición para los escaladores.

El recorrido total serán 829 kilómetros los que deberán cubrir entre las cinco etapa que cubrirán desde Gyula hasta Veszprem. Serán 114 los ciclistas que estarán en la contienda ciclística que promete ser ser atrapante, entre los que una vez más seguramente se volverá a destacar Fabrizio Crozzolo como lo hizo ya en China donde cumplió una gran faena prácticamente en su debut en el profesionalismo.