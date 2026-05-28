Extendieron subsidio en tarifas de gas para usuarios de menores ingresos en junio

El Gobierno Nacional dispuso mantener durante todo el mes de junio de 2026 la bonificación extraordinaria del 25% en el consumo de gas natural y propano por redes. El beneficio está dirigido de forma exclusiva a los usuarios residenciales de menores recursos económicos que se encuentren validados dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La normativa quedó establecida mediante la Resolución 121/26 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Con esta prórroga, el descuento global en las boletas de gas para este sector vulnerable de la población se sostendrá en un 75%.

El porcentaje total del beneficio en el servicio de gas se alcanza mediante la unificación de dos herramientas estatales. Al 50% de la bonificación general fijada originalmente por el Decreto 943/25, se le añade el 25% complementario y extraordinario que se prorrogó a través de la nueva resolución sectorial.

En lo que respecta al suministro de energía eléctrica, la cartera energética resolvió incrementar la bonificación extraordinaria al 11,97% para el período de junio. De esta manera, el subsidio para el consumo básico de luz alcanzará una cobertura del 62% para los beneficiarios del sistema.

Beneficiarios y alcance del régimen focalizado

La disposición gubernamental contempla a la totalidad de los hogares adscritos al padrón del SEF, cuyos ingresos mensuales declarados no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT). La medida protege también, sobre el total de sus consumos, a los clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro.

Desde el área reguladora señalaron que estas bonificaciones adicionales funcionan como herramientas de asistencia directa para amortiguar el impacto de las variaciones de precios en los sectores vulnerables. Los montos se calibran de forma periódica bajo principios de previsibilidad y gradualismo tarifario.

El reemplazo del viejo esquema de subsidios

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) fue puesto en marcha mediante el Decreto 943/25. Su propósito principal radicó en sustituir el anterior modelo de asistencia generalizada, el cual no discriminaba según el nivel patrimonial o los ingresos de los usuarios de las redes.

Las autoridades nacionales remarcaron que el actual esquema garantiza una asistencia efectiva y directa en las facturas de los hogares con menores ingresos del país. A su vez, destacaron que el mecanismo le permite al Estado administrar el gasto público y los recursos energéticos de manera sostenible.