El Gobierno espera que el FMI confirme fecha para la aprobación definitiva de la segunda revisión



El Fondo Monetario Internacional (FMI) aún no confirmó la fecha de la reunión de Directorio que completará la segunda revisión y el envío de US$1.000 millones.

En tanto, en las últimas horas Argentina canceló un vencimiento por US$850 millones con el organismo con reservas, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

A mediados de abril el staff técnico aprobó la auditoria que traía al menos tres meses de demora y deslizó la posibilidad de que Argentina debía adoptar algunas medidas complementarias para una aprobación total.

Tras el documento dado a conocer durante la Asamblea de Primavera del organismo, el Banco Central tomó algunas medidas como la flexibilización de los encajes y en parte removió restricciones de acceso al mercado de cambios.

La firma del Staff Level Agreement (acuerdo a nivel técnico) que se conoció hace ya casi tres semanas es una condición necesaria pero no suficiente para dar por aprobada la revisión.

El último paso es la reunión del Board, donde los directores representantes de todos los países miembros, levantan la mano y sellan la revisión. Es recién en ese momento en que se habilita el desembolso previsto para el tramo.

En el gobierno descuentan que ese paso se dará pero desde el FMI aún no indicaron en qué momento se reunirá el comité que preside, Kristalina Georgieva.

Tras el último pago las reservas brutas se redujeron US$728 millones a US$44.483 millones. El pago se realizó comprándole DEGs a los Estados Unidos. Si el FMI hubiese remitido los US$1.000 millones (también en DEGs) la operación no hubiese impactado en las débiles reservas del Banco Central.

La falta de precisiones sobre la capacidad de Argentina para pagar el vencimiento de julio mantiene el riesgo país en la zonza de 560 puntos.

Este último pago se financió en parte con la colocación de AO27 y AO28 que se realizó el lunes pasado.