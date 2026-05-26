Eduardo se fue de Gran Hermano por decisión del público



El jugador Eduardo Carrera abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público en una nueva gala de eliminación y con un amplio abanico de emociones encontradas entre sus compañeros.

Tal como se pudo ver en el programa de este 25 de mayo, el actor perdió la pulseada contra la influencer venezolana Cinthia y salió de la casa, sin embargo, lo hizo en medio de una polémica.

El “hermanito” se disculpó por haber realizado una compra escueta para el alimento semanal: “Perdón por lo de la comida, esto es un juego y hay que seguir jugando”, esbozó antes de abandonar el reality y tras un saludo de “El big”.

Antes de la salida, los compañeros de competencia lo saludaron uno a uno, aunque ciertos personajes no pudieron evitar mostrar su felicidad, así como Brian Sarmiento que abrazó a la contrincante de esta velada.