Descubren un cargamento millonario de contrabando

Personal del Escuadrón 36 Esquel “Subalférez D Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional realizó un operativo sobre la Ruta Nacional Nº 40, en la intersección con la Ruta Provincial Nº 17, en cercanías de la localidad de Tecka, donde secuestraron un millonario cargamento de mercadería de contrabando.

Según informó oficialmente la fuerza, el procedimiento se desarrolló mientras efectivos realizaban controles vehiculares de rutina sobre la ruta.

En ese contexto, detuvieron la marcha de un camión conducido por un hombre mayor de edad para efectuar la correspondiente inspección.

De acuerdo al reporte oficial de Gendarmería, durante el control de documentación del transporte detectaron inconsistencias vinculadas a la carga trasladada.

Los uniformados constataron que el vehículo llevaba una importante cantidad de productos de origen extranjero sin la documentación aduanera necesaria que acreditara su ingreso legal al país.

Ante esta situación, y siempre según la información oficial suministrada por la fuerza federal, se dio intervención al magistrado federal competente, quien dispuso la requisa del rodado, del conductor y de sus pertenencias. El procedimiento fue realizado en presencia de testigos.

Como resultado de la inspección, personal de Gendarmería halló 122 bultos de distintos tamaños con mercadería de diversos rubros. Toda la carga carecía del respaldo legal y aduanero exigido por la normativa vigente, indicaron oficialmente.

En consecuencia, se labraron actuaciones por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería.

Asimismo, el camión involucrado quedó en calidad de depositario judicial a disposición de la Justicia Federal, informaron desde Gendarmería Nacional.