Conan O‘Brien será el presentador de los Premios Oscar 2027



El comediante y presentador televisivo Conan O’Brien encabezará por tercer año consecutivo los Premios Oscar 2027, el evento que reúne a las mejores producciones del cine y destaca las interpretaciones favoritas.

Junto al presentador también se le suma la vuelta oficial de los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes regresan por cuarto año consecutivo. El anuncio se hizo oficial durante la reciente presentación de Disney en Nueva York, ya que el evento se transmitirá por la señal de Hulu, actualmente propiedad de Disney +.

La edición número 99° de los Premios Oscar tiene fecha estipulada para el domingo 14 de marzo de 2027, en el mítico Dolby Theatre, ubicado en Ovation Hollywood.

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, expresaron su emoción por volver a con Conan, destacando sus grandes presentaciones en pantalla: «Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 99.ª edición de los Óscar. Son un equipo increíble y han producido programas tan cautivadores, entretenidos y emotivos en los últimos dos años. Estamos muy agradecidos por su continua colaboración mientras honramos a nuestra comunidad cinematográfica mundial, y esperamos que Conan lidere la celebración con su brillantez y humor».

Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, también respaldó la decisión de volver a confiar en O’Brien: «Conan ha generado una energía extraordinaria en torno a los Óscar. Su singular sentido del humor convierte la noche más importante de Hollywood en una de las celebraciones más entretenidas del año. Nos enorgullece darle la bienvenida de nuevo y esperamos con ilusión lo que él y el equipo de producción nos depararán en el futuro».

Por su parte, los productores ejecutivos Kapoor y Mullan celebraron volver a trabajar en la premiación: “Volver a trabajar con Conan O’Brien por tercer año consecutivo en los Óscar es realmente especial. Aporta ese humor tan característico que todos adoramos, junto con una calidez y generosidad genuinas que se contagian a lo largo de toda la gala”, declararon en un comunicado conjunto.

“Es un verdadero socio creativo, alguien en quien confiamos plenamente y que hace que todo el proceso sea genuinamente divertido, tanto entre bastidores como en el escenario. Estamos increíblemente agradecidos de poder seguir construyendo esto juntos y estamos deseando compartir lo que nos depara el futuro”, destacaron.

Aún estamos en la primera etapa del año, pero la Academia ya está ultimando detalles de la noche más importante de Hollywood.