Comenzó la inscripción para el curso de informantes turísticos

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn (SecTur), a través de la Dirección de Atención al Visitante, abrió las inscripciones para una nueva edición del Curso de Informantes Turísticos. La actividad es gratuita y está orientada a estudiantes terciarios y universitarios de carreras turísticas o afines en distintos espacios educativos presenciales.

Los interesados tendrán tiempo de anotarse hasta el 15 de mayo, mientras que las clases comenzarán el lunes 18 de mayo y se dictarán de manera presencial con tres encuentros semanales en el horario de 10 a 12.30 horas.

Contenidos

Durante el curso se dictarán charlas, tanto desde el sector público como del privado, relacionadas con distintos tópicos como atención al cliente, áreas naturales, atractivos turísticos, historia y charla comarcal, entre otros temas. Así como también una experiencia presencial en los puestos de información turística.

De este modo, los participantes recibirán la capacitación necesaria para atención al visitante en centros de informes con el objetivo de garantizar la cadena de valor en el servicio de recepción y atención al visitante y consolidar el sistema de información turística.

Cabe destacar que, una vez concluido el trayecto, los estudiantes serán incluidos en una base de datos del personal capacitado disponible para hoteles, agencias de viajes y restaurantes de la zona. También para realizar pasantías en la Dirección de Atención al Visitante de la Secretaría de Turismo Municipal cuando se considere necesario.

Requisitos

La inscripción está abierta hasta el 15 de mayo y las personas interesadas pueden solicitar información vía WhatsApp al 280-4665688 entre las 08 y las 20 horas.

Los cupos son limitados y es requisito tener entre 18 y 27 años, contar con conocimientos de idioma inglés u otros, como así también de informática, redes sociales (ambos excluyentes), estar cursando estudios Terciarios/Universitarios del ámbito turístico o afines (universidades, institutos de idiomas, CFP, otros) y contar con residencia en la ciudad.