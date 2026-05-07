Caputo aseguró que Argentina tendrá financiamiento al 6%



El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno nacional dispone de líneas de financiamiento a una tasa cercana al 6% a partir de los acuerdos de garantías que alcanzó con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Este esquema permite al Estado refinanciar vencimientos de deuda actuales sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales de crédito, donde las tasas son significativamente superiores.

El plan consiste en reemplazar compromisos financieros que hoy rinden un 9,5% por créditos más económicos con privados que serán respaldados por los organismos multilaterales.

El objetivo de esta maniobra es reducir el costo financiero del Tesoro mientras se mantiene la política de superávit fiscal y se evita el aumento del endeudamiento neto del país. Caputo dio definiciones durante una entrevista que concedió a la TV pública.

El ministro explicó que la decisión de no emitir deuda en el mercado internacional responde a una estrategia de optimización de costos.

«Mientras nosotros tengamos acceso a financiamiento al 6% para cancelar deuda al 9,5% es lo que corresponde es lo mejor para los argentinos», afirmó el funcionario.

Según su visión, el mercado aún mantiene dudas sobre la sostenibilidad política, lo que se refleja en un riesgo país que se resiste a bajar de los 500 puntos básicos.

Sobre la situación del endeudamiento, el ministro remarcó que Argentina ya no solicita asistencia al Banco Central para cubrir sus gastos corrientes.

«Como no tenemos déficit no necesitamos tomar deuda», aseguró. Además, precisó que este es el primer gobierno que logra bajar la deuda consolidada —que incluye al Tesoro y al Banco Central— en más de «10.000 millones de dólares».

En cuanto a la estabilidad monetaria, Caputo sostuvo que la caída simultánea de las tasas de interés y del tipo de cambio es una señal de que la demanda de pesos se está recomponiendo.

Proyectó que la inflación continuará en descenso y que es «claramente posible» alcanzar un nivel del 1% mensual para fines de año. En este sentido, destacó que se cortó el vínculo directo con la autoridad monetaria:

«Ya no hay déficit al no haber déficit no está ese llamado al Banco Central de ‘Che mándame pesos porque tengo que cubrirle la caja'».

Respecto a las inversiones, el ministro señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya atrajo proyectos por cerca de 100.000 millones de dólares, con expectativas de alcanzar los 140.000 millones próximamente.

Estas inversiones, centradas en energía y minería, garantizan un flujo constante de divisas que permite al Banco Central acumular reservas incluso ante shocks externos.

Finalmente, Caputo se refirió a la percepción de los mercados y al concepto de «riesgo kuka», definiéndolo como el temor de los inversores a un posible regreso de políticas pasadas.

“El kirchnerismo es el infierno», sentenció, explicando que ese miedo es lo que genera el diferencial de tasas en los bonos con vencimiento en 2027 y 2028. Sin embargo, se mostró optimista sobre el futuro electoral y económico, proyectando un crecimiento del 3,5% para este año y el próximo.

Fuente: Agencia NA