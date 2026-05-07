Bukele aplicará IA al sistema de salud salvadoreño

Mientras el mundo debate los límites de la IA en la salud, El Salvador ya la está implementando a escala nacional. La apuesta ocurre en un sistema que expertos describen como “agonizante”, y en el que miles de trabajadores de la salud han sido despedidos.

El presidente Nayib Bukele anunció el 14 de abril la segunda fase de DoctorSV. La plataforma, según el gobierno, busca ofrecer atención médica pública, gratuita y universal mediante inteligencia artificial para crear “el mejor sistema de salud del mundo”.

Durante la presentación, el mandatario fue acompañado por Guy Nae, director de Google Cloud para el sector público en América Latina, Edgardo von Euw, especialista en salud pública e inteligencia artificial, y Stella Aslibekyan, epidemióloga de la Universidad de Alabama.

Lanzado originalmente en noviembre de 2025, el sistema se enfoca en esta nueva etapa en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías renales, bajo una promesa ambiciosa: monitoreo continuo, adherencia automatizada al tratamiento y detección temprana de riesgos.

“Antes era casi tirar una moneda; ahora estamos en 93% de asertividad”, afirmó Nae. DoctorSV es respaldada por la infraestructura de Google Cloud, tecnología que promete manejar datos de forma segura en la nube, escalar el sistema y ofrecer una experiencia más estable a los usuarios.

Pero esa cifra del 93% genera escepticismo dentro del gremio médico. Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, cuestiona la premisa: “Pensar que la IA puede alcanzar un 93% de precisión denota ignorancia de la medicina. La historia clínica y el examen físico nos permiten llegar al 85-90% del diagnóstico. Los exámenes confirman lo que ya sospechamos”.

El riesgo de las alucinaciones

Expertos en medicina y tecnología coinciden en que uno de los mayores riesgos de la inteligencia artificial en salud son las llamadas “alucinaciones”: respuestas incorrectas o inventadas que parecen convincentes, pero carecen de base clínica.

“Es muy diferente recopilar información a generar información”, explica Abel Lima, especialista en entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. “Si bien el porcentaje de error ha disminuido con el avance de los modelos, no significa que estén exentos de ello”.

En sistemas de salud con recursos limitados, estos errores no siempre son detectados a tiempo. Pero la expansión de DoctorSV no ocurre en el vacío. Mientras la plataforma crece, el sistema de salud pública se contrae. Más de 7,700 trabajadores han sido despedidos en el último año. Para el gremio médico, esto no es coincidencia.

El doctor Solano Leiva describe el sistema como “en estado agónico”, afectado por desabastecimiento crónico, falta de personal, ausencia de un plan nacional de salud y falta de transparencia.

“Como paciente, la app te resuelve rápido. El problema es que esa realidad no se conecta con los hospitales, donde siguen los mismos problemas. Eso hace que la gente crea que la inteligencia artificial es mejor que la atención presencial”, afirma.

El señalamiento central es que el gobierno no está fortaleciendo la red hospitalaria estatal, sino reconfigurando el sistema alrededor de intermediarios privados con miras a una posible privatización.

“Existe una relación estrecha entre impulsar la telemedicina y desprestigiar lo público”, sostiene Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS. “Esto es una concesión. La atención sigue siendo pública, pero los servicios —laboratorios, diagnósticos, contratación de médicos— están en manos privadas”.

“No es porque sea mejor. Es porque es más fácil. Pero si pudiera elegir, preferiría un sistema presencial que funcione bien”.

Cambio clave en el marco jurídico

En 2025 El Salvador aprobó una Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial que busca posicionar al país como un centro global de innovación. La normativa contempla la creación de una Agencia Nacional de IA, incentivos para la inversión privada y la implementación de sandboxes, es decir, entornos controlados de prueba.

El sistema también plantea preocupaciones sobre privacidad.

La aplicación recopila datos altamente sensibles: historial médico, biometría y hábitos de salud. Según la legislación vigente, este tipo de información requiere consentimiento informado y garantías estrictas de seguridad.

“En El Salvador, donde la regulación en protección de datos es débil y las instituciones responden al Ejecutivo, esto es preocupante”, señala Franco Giandana, abogado especializado en tecnología en Access Now, organización internacional que defiende y promueve derechos humanos en entornos digitales. “Es un país que ya comparte datos de migrantes con Estados Unidos. No es precisamente un referente en protección de datos”.