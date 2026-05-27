A pocos meses de iniciar la ruta, la lowcost Flybondi no operará más Iguazú-Lima

Flybondi anunció el cierre de su ruta internacional entre Iguazú y Lima, una operación que había sido presentada como una apuesta estratégica para fortalecer la conectividad turística regional sin pasar por Buenos Aires. La suspensión entrará en vigencia a partir del próximo 8 de junio.

La decisión fue comunicada directamente a los pasajeros que contaban con reservas posteriores a esa fecha. En el mensaje enviado por la compañía, la aerolínea informó que “la ruta Puerto Iguazú/ Lima dejará de estar operativa a partir del 8 de junio de 2026”, ofreciendo como alternativas vouchers de crédito o el reembolso del dinero abonado.

El anuncio llega luego de varios meses marcados por cancelaciones y problemas operativos que generaron preocupación tanto entre pasajeros como en agencias de viajes. Durante abril, distintos vuelos entre Iguazú y Lima fueron cancelados sin mayores explicaciones públicas por parte de la empresa.

Apenas 20 vuelos

Flybondi operó apenas 20 de los 26 vuelos programados hacia Lima en los últimos tres meses, acumulando un índice de cancelaciones cercano al 23 %.

En paralelo, indicaron que el último vuelo comercial de la ruta se realizaría el próximo 5 de junio, anticipando así el cierre definitivo de la operación.

La conexión había despertado expectativas dentro del sector turístico por tratarse de una alternativa directa entre Perú y uno de los destinos más visitados de Argentina, facilitando el acceso a las Cataratas del Iguazú sin necesidad de escalas en Aeroparque o Ezeiza.

Sin embargo, distintos factores habrían complicado la sostenibilidad del servicio. Entre ellos, dificultades para consolidar la demanda, altos costos operativos y el impacto del incremento internacional del combustible.

Además, la ruta nunca llegó a estabilizar la frecuencia originalmente anunciada. Aunque Flybondi había proyectado inicialmente cuatro vuelos semanales, la operación terminó reducida a solo dos frecuencias por semana, reflejando las dificultades comerciales y operativas que finalmente derivaron en la cancelación del servicio.