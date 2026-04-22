Trump volvió a amenazar con atacar Irán



El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en la noche del martes que cualquier intento de Estados Unidos de reabrir el estrecho de Ormuz impediría un acuerdo con Irán, advirtiendo que dicho convenio sería imposible a menos que «destruyéramos el resto del país».

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que los líderes iraníes también están «incluidos» en el posible movimiento para bombardear a Irán, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, sostuvo que la nación persa «quiere que se abra el estrecho para poder ganar 500 millones al día. Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente bloqueado, así que simplemente quieren salvar las apariencias.

Trump había anunciado horas antes que extendería el alto el fuego con Irán, ya que la tregua actual de dos semanas iba a expirar este miércoles por la noche.