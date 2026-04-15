Trump aseguró que no prorrogará el alto el fuego con Irán



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que no piensa en prorrogar el alto el fuego con Irán.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario afirmó no creer que sea necesario extender la tregua durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News.

Tras señalar que hay «dos días maravillosos por delante», Trump dijo que prefiere un acuerdo para finalizar la guerra y para que Irán pueda iniciar el proceso de reconstrucción.

Además, añadió que “Ellos (Irán) realmente tienen un régimen diferente ahora” y que «hemos eliminado a los radicales».

Más temprano, también el martes, Trump aseguró que la guerra contra Irán está «muy cerca» de terminar, que Irán tiene «muchas ganas» de alcanzar un acuerdo.

El cese al fuego de dos semanas entre Irán y EE. UU. entró en vigor el miércoles pasado, tras lo cual hubo largas negociaciones entre las delegaciones iraní y estadounidense en Islamabad, capital de Pakistán, que no llegaron a un acuerdo.