Puerto Madryn se alista para el Seatrade Miami

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) con el objetivo de consolidar una agenda institucional común de cara a una nueva participación en el Seatrade Miami, el principal encuentro global de la industria de cruceros.

Del encuentro participaron el secretario Pablo Tedesco, la directora general Cecilia Pavia y el presidente del Consejo de la APPM, Sergio Bustos, quienes avanzaron sobre distintas líneas de acción vinculadas al posicionamiento de la ciudad dentro del circuito internacional de recaladas.

Puerto Madryn volverá a estar representada en este espacio estratégico a través de la APPM, que año tras año reúne a navieras, proveedores, destinos y referentes de la toma de decisiones que proyectan el futuro del sector a nivel mundial. En ese marco, desde el área municipal se trabajó en la definición de objetivos y herramientas que permitan seguir fortaleciendo la presencia de la ciudad en este segmento clave para la economía local.

En este sentido, se destacó la importancia de continuar consolidando la articulación entre el sector público, el Ente Mixto de Promoción Turística, la Administración Portuaria y los actores privados, con el fin de ampliar la oferta destinada a quienes arriban por vía marítima. Además de los circuitos tradicionales, se avanza en el diseño de nuevas experiencias especialmente pensadas para pasajeros de cruceros, en función de la extensión de la temporada de buques y la mejora permanente en la calidad de los servicios.

Relocalización de operadores náuticos

Otro de los temas abordados fue la planificación conjunta para la relocalización de operadores náuticos, una iniciativa que busca optimizar la seguridad de prestadores, ordenar el uso de la zona de playa y mejorar la convivencia con las tareas operativas del muelle.

Actualmente se analizan distintos sectores posibles, entre ellos espacios cercanos al Muelle Luis Piedra Buena, donde podrían ubicarse las embarcaciones una vez finalizado el estudio técnico y operativo que se encuentra en marcha.

Planificación de futuros eventos

Por último, ambas instituciones comenzaron a proyectar el trabajo vinculado a los próximos eventos que se desarrollarán tanto en el Muelle como en el Playón Recreativo, con el propósito de garantizar una organización eficiente que permita potenciar el impacto de cada propuesta.

La intención es seguir generando condiciones para que las actividades culturales, recreativas y de promoción económica puedan convivir armónicamente con la dinámica productiva portuaria, fortaleciendo así el desarrollo integral de la ciudad.