Por los bombardeos israelíes, el sistema sanitario de Líbano está desbordado



La escala y velocidad de la destrucción causada por una oleada de ataques aéreos que comenzó pocas horas después del anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha dejado al ya frágil sistema sanitario de Líbano al borde del colapso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más de 200 muertos y 1000 heridos en una oleada de ataques israelíes contra Líbano apenas horas después del anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El sistema sanitario, ya debilitado por semanas de conflicto, está desbordado y la agencia de la ONU para la salud advierte que los suministros médicos se agotan mientras los hospitales siguen recibiendo cadáveres y partes de cuerpos no identificados.

Diez minutos de terror

El representante de la OMS en Líbano, el doctor Abdinasir Abubakar, declaró a Noticias ONU que el miércoles fue «uno de los días más mortíferos» en la actual escalada de violencia en el país. En solo minutos, múltiples ataques alcanzaron zonas densamente pobladas, incluida la capital, Beirut, en plena jornada laboral.

«En solo 10 minutos, ayer por la tarde, explosiones alcanzaron múltiples lugares, incluidas zonas civiles densamente pobladas en la capital, Beirut», afirmó, describiendo escenas de pánico mientras los civiles realizaban sus actividades diarias sin previo aviso.

Los ataques causaron un elevado número de víctimas civiles. «La evaluación preliminar reporta más de 200 muertos y más de 1000 heridos. Entre ellos, mujeres y niños», señaló el doctor Abubakar, añadiendo que los servicios de emergencia y los trabajadores sanitarios también se encontraban entre los fallecidos y heridos, y que muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros.

Reflexionando sobre la magnitud del ataque, lo describió como «horrible, muy triste, alarmante», y relató cómo presenció múltiples ataques desde su oficina en Beirut. «Podía ver desde mi ventana, en realidad, diez ataques diferentes frente a mí, y edificios derrumbándose».

Hospitales al borde del colapso

Los hospitales de todo el país se han visto llevados al límite. Los servicios de urgencias y de traumatología están desbordados por la magnitud de las lesiones, mientras que la escasez de suministros críticos agrava la crisis.

«Los hospitales han hecho un llamamiento urgente» para cubrir las carencias, señaló, y añadió que los protocolos de atención a víctimas masivas se han activado en todo el país.

«Los hospitales siguen recibiendo informes de cadáveres y partes de cuerpos no identificados que han sido recuperados», declaró el doctor Abubakar, destacando la devastadora magnitud del ataque.

La presión sobre el sistema sanitario se ve aún más intensificada por los continuos ataques a la atención sanitaria. Desde el inicio de la escalada, decenas de trabajadores sanitarios han muerto y muchos más han resultado heridos.

«Muchos de estos trabajadores sanitarios estaban ellos mismos desplazados porque se han visto afectados por el conflicto», añadió, señalando que los ataques a centros sanitarios de los últimos 40 días han matado a más de 50 trabajadores sanitarios y han herido a más de 150.

Acceso limitado y falta de recursos

Estos ataques no solo causan víctimas, sino que también limitan el acceso a la atención para quienes la necesitan. «Cuando matas a trabajadores sanitarios y a los servicios de emergencia (…) el resultado es que no tienes servicios de emergencia ni ambulancias», advirtió el doctor Abubakar, destacando el impacto generalizado en comunidades ya vulnerables.

La OMS y sus socios están trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud de Líbano para proporcionar apoyo, incluidos suministros médicos, asistencia técnica y financiación. Sin embargo, los recursos se están agotando rápidamente.

«Ya hemos consumido la mayoría de las existencias disponibles en los últimos 40 días, y más aún, lo ocurrido en las últimas 24 horas», declaró.

Una escena en el Centro Médico Rahma en el Líbano, donde se reúnen trabajadores humanitarios y miembros de la comunidad. Una mujer con un chaleco blanco asiste a una persona en silla de ruedas, mientras que una anciana está sentada envuelta en una manta. Una persona en primer plano lleva una sudadera gris con el nombre del centro en la espalda. Esta imagen se relaciona con la crisis humanitaria y la escalada militar en Oriente Medio.

Llamamiento urgente a la comunidad internacional

Los esfuerzos por reponer los suministros también se ven obstaculizados por dificultades logísticas, incluidas las limitadas opciones de transporte hacia el país. «Realmente necesitamos buscar diferentes opciones para transportar los suministros», añadió.

A pesar de los desafíos, el sistema sanitario sigue funcionando bajo una enorme presión. «Estamos haciendo todo lo posible por servir a la población y salvar vidas. Pero la ayuda humanitaria dependerá de los recursos disponibles que reciban los socios humanitarios», declaró el doctor Abubakar.

Con unas necesidades que aumentan drásticamente, la OMS ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional. «Necesitamos recursos y fondos urgentes para poder seguir ayudando a las personas que lo necesitan», afirmó, advirtiendo que, sin financiación adicional, las operaciones de salvamento podrían estar en riesgo.