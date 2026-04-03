Nuevo avance del VMOS en Punta Colorada

Río Negro consolida su rol en la nueva etapa productiva energética con un nuevo avance en la obra del oleoducto VMOS: se colocó el techo geodésico del tanque 404 en la terminal exportadora de Punta Colorada. Se trata de un paso clave en la infraestructura que permitirá sacar al mundo la producción de Vaca Muerta desde territorio rionegrino, generando trabajo y desarrollo en la provincia.

La estructura, de 82 metros de diámetro y 35 metros de altura, demandó más de 1.500 toneladas de acero, 30.000 bulones y más de un millón de pulgadas de soldadura. El domo, íntegramente fabricado en aluminio y con un peso de 57 toneladas, fue montado mediante una compleja maniobra de izaje en la que participaron más de 60 trabajadores.

El tanque tendrá capacidad para almacenar 120.000 metros cúbicos de petróleo y forma parte de la terminal exportadora del VMOS, que contará con seis unidades de almacenamiento de este tipo. Es una de las obras estratégicas que posiciona a Río Negro como puerta de salida de la energía argentina, con impacto directo en la generación de empleo, el movimiento económico y el desarrollo de la región.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “este avance en el VMOS muestra que Río Negro tiene un rumbo claro: estamos generando las condiciones para que las inversiones se traduzcan en trabajo y desarrollo. Esta obra no es aislada, es parte de un proceso que va a cambiar la matriz productiva de la provincia y abrir nuevas oportunidades para los rionegrinos”.

Por su parte, la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, señaló que “cada etapa que se cumple en el VMOS confirma la magnitud del proyecto y su impacto. Punta Colorada se consolida como un nodo estratégico para exportar energía, pero también como un motor de crecimiento que ya está generando empleo y actividad en toda la región”.

La obra del VMOS en Punta Colorada avanza a paso firme y forma parte de un proceso más amplio que impulsa la Provincia: inversión que llega, trabajo que se genera y desarrollo que se expande, consolidando a Río Negro como protagonista del futuro energético del país.