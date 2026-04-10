Nueva capacitación en Puerto Madryn sobre fotografía e iluminación

Este domingo 12 de abril de 10 a 18 horas, en el Teatro del Muelle de avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, se llevará a cabo una capacitación especialmente dirigida a fotógrafos y fotógrafas de la ciudad y la comarca.

El workshop estará a cargo de Antonio Garci, fotógrafo profesional, formador y divulgador con base en Madrid, reconocido en el ámbito hispanohablante por su enfoque claro, riguroso y práctico para la enseñanza de la iluminación y el retrato. Su trabajo se centra en comprender la luz como un lenguaje, priorizando la intención y la coherencia visual por sobre las fórmulas técnicas.

El disertante

Garci combina su labor como fotógrafo con una destacada trayectoria docente, a través de workshops presenciales, cursos online y formación continua, orientada tanto a quienes se inician en la fotografía como a profesionales que buscan perfeccionar sus técnicas en iluminación y dirección de personas.

Es autor de los libros “El retrato. Técnicas de iluminación” (2020) y “Arte y Desnudo” (2022), publicados por Photo Club / Anaya Multimedia, utilizados como material de referencia en el ámbito educativo. Además, cuenta con un canal de YouTube con más de 150.000 suscriptores y dirige su propia aula virtual.

La actividad es organizada por Aníbal Álvarez y forma parte de una serie de tres capacitaciones que el profesional brindará en Argentina. Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al teléfono 280 467-2084.