Nominaron a Mar del plata para los Oscar del Turismo

La ciudad de Mar del Plata fue nominada como mejor destino de playa de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, los prestigiosos galardones conocidos como los “Oscar del turismo”. Esta candidatura coloca a la principal ciudad balnearia de Argentina en la élite internacional, compitiendo con íconos turísticos como Río de Janeiro, Islas Galápagos y San Andrés.

Reconocimiento

La nominación reconoce la combinación de infraestructura moderna, tradición balnearia y propuestas turísticas durante todo el año, consolidando a Mar del Plata como un destino integral más allá de la temporada estival.

En su categoría, Mar del Plata enfrentará a destinos de gran renombre como ser el archipiélago protegido, exclusivo para buceo y snorkel Fernando de Noronha de Brasil; las Islas Galápagos de Ecuador; las playas de Máncora de Perú; Isla Margarita de Venezuela; la misma Río de Janeiro y a

San Andrés de Colombia, famoso por su “mar de siete colores” y su infraestructura turística consolidada.

Historial de premiaciones

Los World Travel Awards han distinguido previamente a Río de Janeiro en 2025; a San Andrés en cinco ediciones consecutivas (2020-2024) y a las Islas Galápagos en ediciones anteriores.

Este historial muestra la magnitud del desafío para Mar del Plata, que busca posicionarse como referente sudamericano en turismo de playa.

Los World Travel Awards, creados en 1993, reconocen la excelencia en todos los sectores de la industria de viajes y turismo. Cada año realizan una Gran Gira de galas regionales, que culmina en una final global con los ganadores de cada continente.

Las ceremonias reúnen a líderes del sector, figuras destacadas, influencers y medios internacionales, consolidando su prestigio como el sello definitivo de calidad en turismo.