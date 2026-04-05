HERIDO DE BALA - MUERTE - PUERTO MADRYN

Murió el hombre de 76 años herido de bala


Murió un hombre de 76 años que había sido hallado herido en un campo a 9 kilómetros del casco urbano de Puerto Madryn. La víctima presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y permanecía internada en estado crítico en terapia intensiva.

El hecho ocurrió en un camino alternativo que conecta con la Ruta Nacional N° 3, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de una persona tendida en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue encontrada tirada y agonizando. Cerca del lugar estaba estacionada una Ford Ecosport, y a pocos metros del cuerpo se halló una carabina calibre 22, que según los primeros peritajes no sería el arma utilizada en el hecho.

OPINIÓN

Perdón y reconciliación pascual en una posmodernidad vengativa

Perdón y reconciliación pascual en una posmodernidad vengativa

TERMÓMETROS

Honestidad brutal

Honestidad brutal

La Pato mide mejor que Milei

La Pato mide mejor que Milei

Caputo, negador serial

Caputo, negador serial

ÚLTIMAS NOTICIAS