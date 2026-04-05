Murió el hombre de 76 años herido de bala



Murió un hombre de 76 años que había sido hallado herido en un campo a 9 kilómetros del casco urbano de Puerto Madryn. La víctima presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y permanecía internada en estado crítico en terapia intensiva.

El hecho ocurrió en un camino alternativo que conecta con la Ruta Nacional N° 3, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de una persona tendida en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue encontrada tirada y agonizando. Cerca del lugar estaba estacionada una Ford Ecosport, y a pocos metros del cuerpo se halló una carabina calibre 22, que según los primeros peritajes no sería el arma utilizada en el hecho.