PUERTO MADRYN - TEMPORADA DE CRUCEROS

Más de 63.000 cruceristas visitaron Puerto Madryn esta temporada


Con gran éxito cerró la Temporada de Cruceros con un total de 36 recaladas y más de 63.000 cruceristas que visitaron Puerto Madryn a lo largo del período.

El cierre se concretó oficialmente con el arribo este miércoles del buque de pasajeros Fram a Puerto Madryn, una embarcación de 114 metros de eslora y bandera de Noruega, que amarró a las 6:30 horas sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, con 64 pasajeros y 106 tripulantes a bordo.

En el marco del fin de la temporada, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Sergio Bustos, junto al Director Operativo, Martín Liendo, y representantes de la agencia marítima Delver Agents, fueron recibidos a bordo por el capitán del buque que arribó proveniente de las Islas Malvinas y tiene previsto zarpar a las 17 horas con destino al puerto de Buenos Aires.

Durante el encuentro se realizó el tradicional intercambio de presentes, gesto que simboliza el vínculo institucional y la cooperación entre las autoridades portuarias y las compañías que operan en la provincia.

Confirmaciones para la próxima temporada

La próxima temporada ya cuenta con 44 anuncios confirmados y está previsto que comience el 22 de octubre con la llegada del buque Seaventure, lo que anticipa una continuidad en el crecimiento de la actividad y el fortalecimiento del posicionamiento de Chubut dentro del circuito internacional de cruceros.

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