Los Pumas 7’s se lucieron en Hong Kong

Los Pumas 7´s tuvieron un gran inicio en el Seven de Hong Kong, correspondiente al inicio del World Championship, al derrotar a las selecciones de España y de Uruguay sin mayores inconvenientes.

En el primer encuentro, Los Pumas tuvieron una muy buena actuación para derrotar 38-14 a España, gracias a los tries de Marcos Moneta, Pedro De Haro (ambos por duplicado), Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta, además de las conversiones tres conversiones de Vera Feld y de Santiago Mare.

El partido fue un monólogo desde el inicio para Los Pumas, quienes tuvieron un primer tiempo legal para irse al entretiempo con una sólida ventaja de 26-0.

Ya en la segunda mitad, España reaccionó con un par de tries, pero no fue suficiente ni siquiera para decorar el resultado.

La segunda presentación de los dirigidos por Santiago Gómez Cora fue solo unas horas después, ante Uruguay, y nuevamente jugaron en un muy buen nivel para quedarse con la victoria, esta vez por 40-19.

En esta ocasión, los tries los hicieron Luciano González por duplicado, De Haro, Mare, Gregorio Pérez Pardo y Moneta, además de las conversiones de De Haro, Mare, Vera Feld y Pellaldini.

De esta manera, Los Pumas terminaron el día en la primera posición del Grupo A, aunque todavía le falta jugar contra una de las grandes potencias de la categoría, que es Sudáfrica. Dicho encuentro ante los Springboks será este viernes a partir de las 23:30 (hora de Argentina).

‘Las Yaguaretes’ no contaron con la misma suerte

La selección argentina femenina de rugby 7´s, más conocida como ‘Las Yaguaretes’, no corrió con la misma suerte que su par masculino y cayó en sus dos partidos en Hong Kong.

En su primera presentación, ante Francia, se mantuvieron a tiro del rival hasta el final, pero en los últimos minutos el combinado galo pudo anotar dos tries que serían decisivos para quedarse con el triunfo por 29-14.

El siguiente enfrentamiento fue contra Estados Unidos, cuya selección demostró todo su poderío para quedarse con una cómoda victoria por 27-5.

La próxima presentación de ‘Las Yaguaretes’ será este viernes por la noche, cuando se enfrenten con España a partir de las 22:30.