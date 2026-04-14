Israel y Líbano acuerdan iniciar negociaciones

Israel y Líbano acordaron este martes “iniciar negociaciones directas” tras una reunión diplomática en Washington mediada por Estados Unidos.

Según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, citado por CBS News y la Agencia Noticias Argentinas, “los participantes mantuvieron conversaciones productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas entre Israel y el Líbano”, declaró Tommy Pigott, portavoz del organismo.

No está claro cuándo ni dónde comenzarán las negociaciones; Pigott afirmó únicamente que se celebrarán “en un momento y lugar acordados mutuamente”.

El comunicado remarcó que “esta reunión marcó el primer encuentro importante de alto nivel entre los gobiernos de Israel y Líbano desde 1993”.

Participaron del encuentro el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el consejero Michael Needham; el embajador de Estados Unidos en Líbano, Issa; el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter; y la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad.

Estados Unidos felicitó a ambos países por este “hito histórico” y expresó su apoyo a la continuación de las conversaciones, así como a los planes del Gobierno del Líbano para “restablecer el monopolio de la fuerza y poner fin a la influencia desmedida de Irán”.

Además, manifestó su esperanza de que las conversaciones “puedan trascender el alcance del acuerdo de 2024 y culminar en un acuerdo de paz integral”.

Asimismo, expresó su apoyo “al derecho de Israel a defenderse de los continuos ataques de Hezbolá”.

Washington afirmó que cualquier acuerdo para cesar las hostilidades debe alcanzarse entre los dos gobiernos, “con la mediación de Estados Unidos, y no por vías paralelas”.

“Estados Unidos subrayó que estas negociaciones tienen el potencial de destrabar una ayuda significativa para la reconstrucción y la recuperación económica del Líbano, así como ampliar las oportunidades de inversión para ambos países”, agregó.

“Israel expresó su compromiso de participar en negociaciones directas para resolver todos los temas pendientes y lograr una paz duradera que fortalezca la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región”, indicó el texto.

Además, Israel expresó su apoyo “al desarme de todos los grupos terroristas no estatales y al desmantelamiento de toda la infraestructura terrorista en el Líbano, y manifestó su compromiso de colaborar con el Gobierno libanés para lograr este objetivo y garantizar la seguridad de los ciudadanos de ambos países”.

El Líbano, según el comunicado, “reafirmó la necesidad urgente de implementar plenamente el anuncio del cese de hostilidades de noviembre de 2024, al subrayar los principios de integridad territorial y plena soberanía del Estado, al tiempo que pidió un alto el fuego y medidas concretas para abordar y aliviar la grave crisis humanitaria que el país sigue padeciendo como resultado del conflicto en curso”.