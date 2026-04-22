Gran Hermano: “La Maciel” se arrepintió de abandonar la casa y se defendió de la causa judicial



Tras abandonar la casa de Gran Hermano: Generación dorada en medio de un ataque de pánico, La Maciel reapareció en la gala de este martes para notificar a la audiencia sobre su drástica decisión. Frente a los analistas, la exparticipante reconoció que la notificación judicial por la denuncia en su contra le afectó por demás.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la causa judicial está relacionada con una serie de denuncias por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato impulsada por al menos 17 jóvenes trans.

El conductor Santiago del Moro le brindó la palabra a La Maciel, en medio de una gala de debate tras la última eliminación de Gran Hermano. «El mensaje me llegó tarde, no hay nada», reconoció.

En sus palabras, la exhermanita lamentó haberse ido de la casa tras sufrir un ataque de pánico en vivo, sosteniendo que el abogado le notificó tarde sobre la causa, cuando el escándalo ya bajó la espuma, y que no habría nada que la incrimine.

«Hace muchos años que vengo recibiendo acoso en redes sociales y tuve una persecución. Fue una bomba, me tiraron al piso, me rompieron», explicó.

Además del shock de recibir una notificación judicial frente a todos los televidentes, también sufría de extrañar a sus seres queridos: “Extrañar también me jugó una mala pasada”.

Tras probar el afuera y ver que todo está “calmo”, Maciel siente que podría volver a ingresar a la casa para un segundo round: “Salí afuera y sentí la frescura, estoy subiendo de a poco. Quiero patear la puerta giratoria y decir: ‘hola, de nuevo’”.

«Mi cabeza me jugó en contra. Estoy re arrepentida de haberme ido», sentenció.

Al igual que Andrea del Boca, La Maciel podría ser una de las posibles candidatas para un futuro repechaje dentro de la casa.