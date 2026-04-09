Flybondi suspenderá todos los vuelos a Puerto Madryn

Luego de meses de cancelaciones aleatorias de sus vuelos a la ciudad de Puerto Madryn, y en el marco de una velada crisis institucional que incluye hasta 8 aeronaves fuera de servicio que representa el 65% de su operación, la multa millonaria aplicada por Neuquén y una puntualidad alarmante del 57,40%, la lowcost Flybondi confirmó que dejará de operar la ruta entre Buenos Aires y Puerto Madryn a partir de finales de abril.

La medida, justificada por la compañía como una “reorganización de su operación”, dejará al aeropuerto El Tehuelche únicamente con los servicios regulares de Aerolíneas Argentinas durante los meses de menor afluencia de visitantes.

Estacionalidad turística

Según el comunicado oficial de la empresa, la conexión aérea permanecerá operativa hasta el 29 de abril inclusive. A partir de esa fecha, los vuelos quedarán suspendidos temporalmente hasta septiembre, mes que coincide con el inicio de la temporada alta de ballenas en la Península Valdés, uno de los principales atractivos turísticos de Chubut.

Desde la aerolínea explicaron que su red de rutas es dinámica y se ajusta permanentemente en función de la demanda. “Este esquema permite optimizar la operación y brindar un servicio más eficiente y confiable”, señalaron desde la compañía, argumentando que este movimiento permite concentrar su capacidad operativa en destinos con mayor movimiento durante el invierno.

Pese a la interrupción del servicio, Flybondi adelantó que el retorno en septiembre vendrá acompañado de una mejora sustancial en la oferta. La aerolínea prometió que la ruta volverá a operar con un vuelo diario, lo que representaría un incremento del 75% en la conectividad respecto a la frecuencia que se venía manteniendo hasta la actualidad.

Esta noticia busca amortiguar el impacto negativo que genera la salida de una operadora del mercado local, garantizando que para el inicio de la temporada de avistaje de ballenas, la ciudad de Puerto Madryn contará con una conexión reforzada con la capital del país.

Opciones para los pasajeros con pasajes adquiridos

Para aquellas personas que ya cuentan con boletos emitidos para viajar entre los meses de mayo y agosto, la empresa detalló los pasos a seguir para resolver su situación. Flybondi informó que ofrecerá tres alternativas principales:

– Cambio de fecha: Los pasajeros podrán reprogramar su viaje para cuando la ruta vuelva a estar activa.

– Voucher: Se podrá solicitar un crédito por el valor abonado, el cual será transferible y podrá utilizarse para volar hacia cualquier destino de la red.

– Reembolso: Se podrá gestionar la devolución total del dinero correspondiente al pasaje.