Estados Unidos podría abandonar la alianza OTAN

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que está considerando seriamente la posibilidad de que su país abandone la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras el fracaso de la alianza en los ataques contra Irán.

Al preguntársele si reconsideraría la membresía de Estados Unidos en la alianza después del conflicto, respondió que la cuestión está «más allá de la reconsideración» y añadió: «Nunca me convenció la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel».

Trump también expresó su descontento con la OTAN por «no estar presente», afirmando que era «realmente difícil de creer».

Refiriéndose específicamente a Gran Bretaña, afirmó que ese país tiene «portaaviones que no funcionaron», sugiriendo que la armada británica es inadecuada para la tarea.

Starmer declaró que Gran Bretaña actuará en su interés nacional y no cambiará su postura sobre la guerra contra Irán, en respuesta a las declaraciones de Trump.