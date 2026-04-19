En Italia ya no saben qué hacer con el turismo masivo

Italia profundizó su estrategia para enfrentar el crecimiento del turismo masivo, un fenómeno que en los últimos años ha generado presión sobre sus principales destinos y sobre la infraestructura urbana. Con cerca de 185 millones de visitantes registrados en 2025, el país se mantiene entre los más elegidos del mundo, pero también entre los más expuestos a los efectos de la saturación.

Frente a este escenario, las autoridades avanzaron con un conjunto de medidas que combinan aumentos impositivos, limitaciones de acceso y regulaciones específicas. El objetivo es redistribuir el flujo de viajeros, reducir el impacto en zonas críticas y garantizar la sostenibilidad de la actividad en el largo plazo.

Uno de los ejes centrales de esta política es el incremento de las tasas turísticas en ciudades clave como Roma y Milán. En algunos casos, estos impuestos alcanzan hasta 10 euros por persona y por noche en alojamientos de mayor categoría. La medida apunta a generar recursos adicionales para la gestión del turismo, pero también a moderar la demanda en períodos de alta concentración de visitantes.

En Venecia

El caso de Venecia representa uno de los ejemplos más avanzados de esta estrategia. Allí se implementó un sistema de acceso pago para excursionistas que visitan la ciudad por el día. La tarifa, que puede llegar a los 10 euros en 2026, busca desalentar el turismo de corta duración, considerado uno de los factores que más contribuyen a la congestión. A su vez, se establecieron beneficios para quienes planifican su visita con anticipación, incentivando estadías más largas.

Los fondos recaudados ya no se destinan únicamente a la promoción del destino, sino también a la gestión operativa. Entre los usos previstos se incluyen sistemas de control de accesos, monitoreo de flujos turísticos y refuerzo de la seguridad en momentos de alta demanda.

Otras medidas

En paralelo, algunas regiones comenzaron a aplicar restricciones directas sobre la cantidad de visitantes. En la isla de Capri, por ejemplo, se establecieron límites para los grupos turísticos, que no pueden superar las 40 personas. Además, se prohibió el uso de altavoces y otros elementos que alteren la experiencia del entorno, en un intento por preservar tanto el paisaje como la convivencia con los residentes.

Estas medidas reflejan un cambio en la lógica de gestión del turismo en Italia. La prioridad ya no es únicamente atraer visitantes, sino también regular su presencia para minimizar los impactos negativos sobre el patrimonio y la vida cotidiana.

Debate abierto

El avance del sobre turismo también puso en evidencia el desajuste entre los beneficios económicos de la actividad y los costos asociados a la prestación de servicios públicos. Áreas como la limpieza urbana, el transporte y la seguridad registran una mayor demanda durante las temporadas altas, lo que obliga a las administraciones a reforzar recursos y buscar nuevas fuentes de financiamiento.

El debate en torno a estas políticas continúa abierto. Mientras algunos sectores advierten sobre el riesgo de afectar la competitividad del destino, otros sostienen que son medidas necesarias para preservar la calidad de la experiencia turística y evitar el deterioro de los sitios más visitados.

En este contexto, Italia se posiciona como uno de los países que lidera la implementación de herramientas para gestionar el turismo masivo. La combinación de fiscalidad, regulación y tecnología apunta a una administración más precisa de los flujos de visitantes.

Las decisiones adoptadas podrían servir de referencia para otros destinos internacionales que enfrentan desafíos similares, en un escenario global donde el crecimiento del turismo continúa, pero su gestión se vuelve cada vez más compleja.