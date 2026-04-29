En el Reino Unido prohibirán la venta de tabaco a los nacidos desde 2009 en adelante



El Parlamento británico aprobó una de las políticas antitabaco más ambiciosas del mundo, prohibir la venta de tabaco a todas las personas nacidas desde el 1 de enero de 2009. Esto significa que quienes hoy tienen menos de 17 años nunca podrán comprar cigarrillos de manera legal en el Reino Unido.

La medida entrará en vigencia en 2027, tras recibir la sanción real, y convertirá al país en el primero de gran escala en avanzar hacia una generación libre de humo.

Un sistema progresivo

A diferencia de las restricciones tradicionales que fijan una edad mínima, esta legislación establece un sistema progresivo, cada año la edad legal para adquirir tabaco aumentará, de modo que ese grupo nunca alcanzará una edad habilitada para comprar cigarrillos.

El objetivo es interrumpir el ciclo de inicio en la adolescencia y reducir las enfermedades asociadas al tabaquismo en la adultez.

Impacto sanitario y económico

El tabaquismo tiene un fuerte efecto en el Reino Unido; solo en Inglaterra provoca unas 400.000 hospitalizaciones anuales y se atribuye a 64.000 muertes cada año.

Los gastos del NHS para tratar enfermedades relacionadas rondan los 3.750 millones de dólares anuales. Y el coste social total se estima entre 26.600 millones y 34.500 millones, principalmente por pérdida de productividad.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, afirmó: “Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos de toda una vida de adicción y daño”.

Regulaciones adicionales

La ley también incluye medidas complementarias, como ser restricciones más estrictas en la venta, publicidad y espacios de consumo; prohibición de fumar en parques, escuelas y hospitales; controles adicionales sobre los productos de vapeo, limitando sabores y envases atractivos para menores; y prohibición de vapear en automóviles con niños y en áreas cercanas a colegios y hospitales.

Apoyos y críticas

La iniciativa cuenta con el respaldo de asociaciones médicas y entidades de salud pública:

Asthma and Lung UK destacó que la legislación “transformará la salud de la nación”.

Cancer Research UK señaló que ayudará a reducir los cánceres vinculados al tabaco.

Action on Smoking and Health aseguró que “la desaparición del tabaquismo es ahora una meta ineludible”.

Desde el sector del vapeo, algunos representantes manifestaron preocupación por las restricciones excesivas, advirtiendo que podrían empujar a exfumadores a volver al tabaco convencional o recurrir a mercados no regulados.

Un precedente internacional

La aprobación de esta ley contra la venta de tabaco sitúa al Reino Unido en el centro de las políticas antitabaco globales. Expertos consideran que la medida establece un precedente en Europa, priorizando la prevención sobre el tratamiento de enfermedades derivadas del consumo.

Con esta legislación, el Reino Unido busca eliminar progresivamente la adicción al tabaco, reducir las muertes y hospitalizaciones asociadas y aliviar la carga sobre el sistema sanitario. La prohibición para los nacidos desde 2009 y las restricciones al vapeo marcan un cambio histórico en la política de salud pública, con el objetivo de garantizar un futuro más saludable para las próximas generaciones.