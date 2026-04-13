El petróleo cotiza a US$102, tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz

El barril de petróleo opera a US$102 por unidad horas antes de que comience el bloqueo de los Estados Unidos al Estrecho de Ormuz.

Pese a la creciente tensión, en las últimas horas la cotización recortó su valor dese los US$105 que alcanzó al promediar esta madrugada, según constató Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo dese paso fluvial clave tras el fracaso de las negociaciones que se dieron el fin de semana en Pakistán.

No obstante, pese a la escalada en el conflicto el precio del Brent no alcanzó el máximo de US$114 que tocó a mediados de marzo.