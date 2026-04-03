El Fridtjof Nansen anticipó su arribo a Puerto Madryn

En la etapa final de la temporada de cruceros, arribó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Fridtjof Nansen.

La embarcación, de bandera noruega y 140 metros de eslora, adelantó su llegada prevista y amarró minutos después de las 16 horas del jueves 2 de abril sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, proveniente de Ushuaia, con 347 pasajeros y 170 tripulantes a bordo.

El buque presenta un marcado perfil científico, al contar con un moderno Centro de Ciencia a bordo, diseñado para brindar a los pasajeros una comprensión más profunda de los entornos naturales que forman parte de su itinerario.

Tras pernoctar en la ciudad del Golfo Nuevo, el Fridtjof Nansen tiene previsto zarpar este viernes a las 16:30 horas con destino a Buenos Aires, continuando su recorrido por la región.