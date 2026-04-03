El “Clásico de Avellaneda» se juega este sábado

Independiente recibirá este sábado a Racing, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del “Clásico de Avellaneda”, uno de los partidos más emocionantes del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, y se podrá ver a través de ESPN premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Independiente llega a este “Clásico de Avellaneda” en un muy flojo momento, ya que cayó en sus últimas dos presentaciones en el Torneo Apertura y además solo ganó en una de las seis fechas previas.

Es por esto que el “Rojo” marcha noveno en la Zona A con 14 puntos y una nueva derrota podría significar la estocada final para su director técnico, Gustavo Quinteros, quien se encuentra en la cuerda floja.

De cara a este encuentro, Independiente mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una de ellas pasa por el lateral izquierdo de la defensa, donde pelean por dicha posición Facundo Zabala o Milton Valenzuela, mientras que en el ataque aún no está definido si jugará Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz.

Racing, por su parte, llega en levantada ya que después del espantoso inicio de torneo que tuvo, en el que perdió sus primeros tres partidos, pudo recuperarse para ganar cinco de los últimos ocho encuentros (empató los tres restantes).

De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas, que acumulan un invicto de nueve presentaciones, están quintos en la Zona B con 18 puntos y tienen una muy buena oportunidad para afianzarse en las primeras posiciones y hundir aún más a su clásico rival.

La gran novedad en la formación de Racing llega por el lateral izquierdo de la defensa, donde Agustín García Basso, quien suele ser defensor central, ocupará dicha posición tras el desgarro que sufrió Gabriel Rojas mientras entrenaba con la Selección argentina.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Interzonal – fecha 13

Independiente – Racing

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

Hora: 17:30. TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Milton Valenzuela; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Fuente: Agencia NA