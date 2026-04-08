Cómo construyó la CONAE el microsatélite argentino Atenea

El microsatélite Atenea, desarrollado por la CONAE junto a universidades y organismos científicos argentinos, completó con éxito su participación en la misión Artemis II de la NASA.

Al respecto, el ingeniero aeroespacial Facundo Pasquevich, responsable de la integración mecánica, destacó que incluso la propia NASA dudaba de que Argentina pudiera cumplir los plazos: “De los 60 países que se presentaron se eligieron 4, y la misma NASA no pensaba que íbamos a poder hacerlo”.

De los cuatro satélites seleccionados, de Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur y Argentina, solo dos lograron establecer un enlace de comunicación correcto, uno de ellos el argentino.

Operaciones y récords

Atenea operó durante 20 horas, enviando telemetría desde condiciones extremas. Alcanzó la mayor distancia registrada por un satélite argentino, con señales recibidas a más de 70.000 km de la Tierra. Y validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación y probó enlaces de comunicación de largo alcance.

Los datos fueron recibidos en estaciones de Córdoba y Tierra del Fuego, coordinadas con la red internacional de Artemis II.

Impacto científico y tecnológico

El microsatélite midió niveles de radiación y evaluó el comportamiento de componentes electrónicos en ambientes de alta exigencia. Estos datos serán clave para el desarrollo de futuras misiones espaciales de mayor complejidad técnica.

La CONAE informó que Atenea permitió ensayar comunicaciones a gran escala en un contexto operativo real, consolidando la capacidad argentina en el espacio profundo.

El proyecto contó con la participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la empresa Veng S.A.

microsatélite Atenea

Artemis II y récord humano

La NASA también informó que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en las personas que más lejos han estado de la Tierra, superando la marca del Apolo 13 con más de 400.171 km de distancia.

El éxito del microsatélite Atenea en Artemis II marca un hito histórico para la ciencia y tecnología argentina, demostrando que el país puede competir en proyectos espaciales de primer nivel. El microsatélite no solo validó tecnología nacional en el espacio profundo, sino que también reforzó la cooperación internacional y abrió el camino para futuras misiones más ambiciosas.