Comenzó el segundo juicio contra Roberto Bubas por violencia de género



Este martes dio inicio el nuevo juicio oral y público contra Roberto Bubas, imputado por hechos de violencia contra su expareja, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolviera por unanimidad revocar la absolución que se había dispuesto tras el primer debate.

La decisión del máximo tribunal hizo lugar a un recurso interpuesto por la defensa y ordenó la realización de un nuevo debate. En su resolución, el STJ cuestionó la sentencia absolutoria dictada en primera instancia.

En el inicio de la audiencia, las partes debatieron sobre la posibilidad de incorporar nueva prueba testimonial propuesta por la defensa, ejercida por los Dres. Andrés Espínola y Javier Patricio Romero, del Ministerio Público de la Defensa.

El tribunal del nuevo juicio, integrado por los jueces Martín O’Connor (presidente), María Laura Martini y Marcela Pérez Bogado, resolvió no hacer lugar a dicho planteo, en concordancia con lo establecido en los artículos 292 y 294 del Código Procesal Penal.

La decisión fue adoptada en línea con la oposición formulada tanto por la fiscal Laura Castagno como por la querella, representada por la Dra. Gladys Olavarría.

Asimismo, los magistrados dispusieron la realización de la declaración de la víctima mediante el dispositivo de Cámara Gesell.

En ese marco, impartieron instrucciones específicas al profesional de la psicología forense encargado de la entrevista, particularmente en relación con la formulación de preguntas y contrapreguntas por parte de las partes intervinientes.

El debate continuará en las próximas jornadas con la producción de la prueba y la declaración de los testigos previstos.