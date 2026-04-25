Choque en la doble trocha Trelew-Puerto Madryn deja dos personas lesionadas

Dos mujeres resultaron heridas, una de ellas de suma gravedad, en un violento accidente ocurrido este sábado por la tarde a unos 12 kilómetros al norte de Trelew, en la doble trocha a Puerto Madryn, cuando el auto que tripulaban se llevó por delante a un camión.

El choque fue de tal magnitud que a una de las víctimas los bomberos debieron sacarla de la cabina del coche porque había quedado atrapada. Es justamente quien se encontraría con preocupantes lesiones, internada en el hospital de Trelew.

El hecho ocurrió momentos antes de las 17 de este sábado en un sector de la ruta nacional 3 en donde hay varios molinos de viento. Según la información que trascendió, el automóvil en el que viajaban las víctimas en dirección a Madryn impactó la parte trasera de un camión, sin el acoplado, por causas que no están del todo clarificadas.

El coche terminó destruido tras el choque y una de sus ocupantes, atrapada en la cabina, tuvo que ser extraída de ese lugar por los bomberos para ser trasladada al hospital de Trelew en una ambulancia, luego de que se corroborara que su estado era preocupante. La otra mujer que la acompañaba habría sufrido lesiones de carácter leve.

Se conoció que desde la Fiscalía habrían dispuesto el secuestro preventivo de los rodados involucrados.

El accidente se produjo cuando ambos vehículos circulaban hacia Puerto Madryn.