Brian Sarmiento confesó su fulminante a La Pincoya y fue anulada: su reacción



La casa de Gran Hermano: Generación dorada vivió una situación insólita durante la última gala del martes. En medio de una discusión de alto voltaje con La Pincoya, Brian Sarmiento le confesó que le hizo la nominación fulminante, quedando automáticamente anulada.

“Si nosotros estuviéramos en el país de ella y hiciéramos lo mínimo de lo que ella hace, ¿cuánto tiempo duraríamos en su país?”, fue la justificación que le dio el futbolista a Gran Hermano cuando pidió la fulminante.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el supremo le había notificado a la participante que, a raíz de la fulminante, ya estaba en placa. Sin embargo, tras una discusión comandada por la chilena, logró picar lo suficiente a Sarmiento para que se le escapara su jugada.

Solo le bastó con decirle “gracias” a Sarmiento para que este dijera: «Sí, por faltar el respeto. A todos nos faltas el respeto y a todo el pueblo argentino, así que te hago la fulminante para que te vayas”.

Minutos después, Gran Hermano volvió a dirigirse a los participantes para anunciar que el voto quedó anulado: “Acabas de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Es un voto cantando antes de conformarse la placa”, dijo el Big.

“Qué fácil es jugar este juego”, mencionó La Pincoya mientras Sarmiento era notificado por Gran Hermano y el resto de la casa quedaba en shock por la jugada fallida.

La participante luego se dirigió a las cámaras y comentó su jugada maestra: “Le dije a Brian: ¿fuiste tú? ‘Si, si…’, y lo dijo antes de que se forme la placa. Cuando fulminan tienen que morir en la rueda (expresión chilena que significa respetar un secreto) hasta cuando la placa esté arriba”.