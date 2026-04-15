Advierten nueva caída del consumo privado en marzo

El consumo privado registró una baja interanual del 2,6% en marzo de 2026, cifra que indica que el nivel de gasto de los hogares se mantiene por debajo de los valores registrados en el mismo mes del año anterior.

No obstante si se medida con relación a febrero, el indicador mostró un incremento del 0,7%. En tanto, el trimestre cerró con una contracción de 2%, según el reporte qdifundido por Agencia Noticias Argentinas.

Los datos corresponden al Índice de consumo privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP).

Este indicador utiliza un modelo de «regresión lineal múltiple» basado en diversos indicadores económicos de frecuencia mensual para anticipar las cifras oficiales del INDEC.

El Gobierno asegura que actualmente la economía está en récord de consumo.