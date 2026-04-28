Acusado de abuso sexual fue declarado culpable en Trelew



En sala de oficina judicial situada en tercer piso de los tribunales en Trelew se conoció el veredicto relacionado con un caso donde el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Guadalupe Serafini acompañada por Jonatan Desantis, acusó a una persona por un hecho que se investigó en base al delito de abuso sexual simple.

Luego de una semana de debate, en jornadas donde se expusieron pruebas testimoniales y documentales, la fiscalía pudo acreditar lo ocurrido entre el 27 de julio de 2016 y el 26 de julio de 2018 cuando la víctima contaba con 9 o 10 años. Es en esas circunstancias, en una finca de la localidad de Gaiman, el acusado mientras la niña conducía un cuatriciclo, sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de menoscabar su integridad sexual procedió a abusarla con tocamientos en diferentes partes del cuerpo.

A tenor de ese hecho, el Juez Fabio Monti resolvió en su veredicto declarar penalmente responsable por el delito de abuso sexual simple en calidad de autor a tenor de las previsiones del artículo 119 primer párrafo, 45 del código penal en el marco de la ley nacional 26485. La cesura o debate de pena tendrá lugar el próximo lunes 4 de mayo a las 11, 30 de acuerdo a lo comunicado a las partes.