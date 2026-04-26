CULTURA - MADRYN - MENTES LUCIDAS - RADIO

Abrieron la convocatoria para el taller de radio municipal

Desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Puerto Madryn invitó a adolescentes de entre 12 y 18 años a sumarse al Taller de Radio “Mentes Lúcidas”, una propuesta gratuita que se desarrolla en el ámbito del Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
El espacio, protagonizado por jóvenes de la ciudad, continúa consolidándose como un lugar de encuentro, expresión y construcción colectiva. Los encuentros de producción se realizan todos los martes de 18 a 21 horas en la sede del Servicio de Protección de Derechos, ubicada en Piedrabuena y 9 de Julio, donde los y las participantes planifican, debaten y producen los contenidos del programa.
Como parte de esta nueva etapa, el programa radial presenta un cambio de horario y se emite ahora todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Cristal FM 107.1, ampliando así sus posibilidades de llegada a la comunidad.

Más de 20 años

“Mentes Lúcidas” es un proyecto con una profunda trayectoria en la ciudad. Nació en 2005 a partir de la iniciativa de un grupo de adolescentes de la Escuela Provincial Nº 741 y, con el paso del tiempo, fue creciendo e integrando a jóvenes de distintos barrios, escuelas y contextos sociales. A lo largo de los años, se consolidó como un espacio de comunicación comunitaria que también ha tenido presencia en radios abiertas y múltiples actividades locales.
En este sentido, desde el equipo coordinador destacaron el valor del espacio como herramienta de inclusión y participación. “Sostener ‘Mentes Lúcidas’ a lo largo de tantos años habla del compromiso de los y las adolescentes, pero también de la importancia de contar con políticas públicas que acompañen y garanticen estos espacios”, expresó la Lic. Flavia Núñez.
Por su parte, Nélida Rotaeche agregó: “La radio es una excusa para mucho más: para encontrarse, para construir la palabra propia, para aprender a escuchar y ser escuchados. Cada martes vemos cómo los chicos y chicas se apropian del espacio, lo hacen suyo y crecen en ese proceso”.
Quienes estén interesados en formar parte del taller pueden acercarse directamente en los días y horarios mencionados o realizar consultas a través de Facebook en “Mentes Lúcidas”.

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