Vuelve el fútbol argentino



El fútbol argentino estuvo de paro este fin de semana, por lo que no hubo actividad en ninguna de las categorías, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunciara a la AFA por presunta evasión impositiva.

El paro se extendió desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo, por lo que la pelota volverá a rodar en la Liga Profesional recién este martes, cuando inicie la fecha 10 del Torneo Apertura.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, luego de ocho fechas disputadas (la novena se jugará a principios de mayo), Vélez e Independiente Rivadavia de Mendoza son los líderes en las Zonas A y B con 18 y 17 puntos, respectivamente.

El “Fortín” le saca tres unidades a su escolta, que es Estudiantes de La Plata, mientras que Unión de Santa Fe cierra el podio con 15 puntos. Los otros equipos que están en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A son Independiente (13), Platense (13), Boca (12), Defensa y Justicia (12) y San Lorenzo (12).

Independiente Rivadavia de Mendoza, por su parte, le saca solo dos puntos a sus escoltas, que son Tigre y Belgrano de Córdoba. Más abajo aparecen Rosario Central (14), Huracán (12), Racing (11), River (11) y Gimnasia y Esgrima La Plata (11).

En lo que respecta a la pelea por no descender, el último en la tabla anual es Newell´s, que tuvo un desastroso inicio de año en el que solo sumó dos puntos, mientras que el peor promedio lo tiene Estudiantes de Río Cuarto.

Así están las posiciones en el Torneo Apertura

Zona A:

Vélez: 18 Estudiantes (LP): 15 Unión de Santa Fe: 14 Independiente: 13 Platense: 13 Boca: 12 Defensa y Justicia: 12 San Lorenzo: 12 Talleres de Córdoba: 11 Lanús: 9 Instituto de Córdoba: 8 Central Córdoba de Santiago del Estero: 8 Gimnasia de Mendoza: 8 Deportivo Riestra: 5 Newell´s: 2

Zona B: