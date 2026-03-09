Un fuerte sismo se produjo en San Juan y se sintió también en Mendoza

Un fuerte sismo se registró en la madrugada de este lunes en la provincia de San Juan y el mismo se sintió también en Mendoza alertando a los vecinos de ambos lugares.

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el temblor tuvo una magnitud de 4,9 grados, con epicentro a 18 kilómetros al suroeste de Calingasta y a 34 kilómetros al norte de Barreal.

El sismo se registró a las 3.10 de este lunes, tuvo una profundidad de 122 kilómetros y, en cuanto a la intensidad del fenómeno, el INPRES indicó que alcanzó grado IV en la escala Mercalli Modificada en Calingasta, Barreal y la Ciudad de San Juan, donde el movimiento pudo percibirse con claridad y provocar la oscilación de objetos colgantes.

En tanto, señaló que en la ciudad mendocina de Uspallata la intensidad fue estimada entre III y IV, es decir que el sismo fue percibido por algunas personas en reposo y también pudo generar el leve movimiento de objetos.

Por su lado, el Mendoza alcanzó grado III y en Valle Fértil, el movimiento fue más leve, con una intensidad estimada entre II y III, por lo que pudo haber sido percibido ligeramente por algunas personas, principalmente en reposo o dentro de edificios.