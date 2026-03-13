Un ferry eléctrico de hidroalas revoluciona Estocolmo

A finales de 2024, los habitantes de Estocolmo comenzaron a utilizar el Candela P-12 Shuttle, un ferry eléctrico de hidroalas que literalmente “vuela” sobre el agua. Un año después, la Administración Sueca de Transportes calificó el proyecto como un éxito rotundo tras evaluar su ruta piloto entre el suburbio de Ekerö y el centro de la capital.

La ciudad, levantada sobre catorce islas, se presta naturalmente al transporte acuático. Sin embargo, los ferrys diésel tradicionales eran lentos, poco frecuentes y responsables de casi la mitad de las emisiones del transporte público regional. El P-12 busca cambiar ese panorama con una propuesta más rápida, limpia y eficiente.

Impacto ambiental y social

El ferry ha reducido los tiempos de viaje de 55 a 30 minutos y disminuido las emisiones de dióxido de carbono en un 94 % respecto a embarcaciones diésel comparables.

Además, genera estelas mínimas, reduciendo la erosión del litoral y el impacto ambiental. Es silencioso, comparable al ruido de un coche a 45 km/h y apenas perceptible a 25 metros.

Y aa incrementado la demanda, el número de pasajeros en la línea de Ekerö creció un 22,5 % durante el periodo de prueba.

Tecnología de hidroalas

Las alas de fibra de carbono bajo el casco generan sustentación y elevan la embarcación sobre la superficie del agua. Esto reduce la resistencia, permite mayor velocidad y un consumo energético muy inferior.

Un sistema informático ajusta en tiempo real el ángulo de las alas, manteniendo la estabilidad mientras el ferry “vuela” sobre el agua.

Beneficios económicos

El informe oficial señala que sustituir dos ferrys diésel por seis P-12 permitiría:

– Ofrecer salidas cada 15 minutos (en lugar de una por hora).

-Aumentar la capacidad de pasajeros en un 150 %.

– Generar beneficios socioeconómicos estimados en 119 millones de coronas suecas (12 millones de euros).

Además, los costes de combustible y mantenimiento son inferiores a los de los ferrys diésel, lo que convierte al P-12 en una fórmula ganadora tanto para la economía como para el medio ambiente.

Proyección internacional

El éxito del proyecto ha despertado interés en otras ciudades. Berlín, Bombay, Maldivas y Tailandia ya han anunciado planes para incorporar embarcaciones similares en 2026.

Según Gustav Hasselskog, fundador de Candela, el P-12 puede transformar las vías navegables urbanas al combinar alta velocidad, eficiencia energética y emisiones casi nulas.

Contexto climático de Suecia

Suecia busca alcanzar la neutralidad climática en 2045 y reducir las emisiones del transporte en un 70 % para 2030. Sus políticas incluyen:

– Impuesto al carbono e incentivos “bonus-malus”.

– Reciclaje y aprovechamiento energético del 96 % de los residuos domésticos.

– Fomento del biogás y electrificación del transporte público.

– Inversión en energías renovables y reactivación de la energía nuclear.

Aunque el país es líder en sostenibilidad, algunos debates recientes cuestionan si podrá cumplir sus metas a corto plazo. Proyectos como el Candela P-12 refuerzan la confianza en que la innovación tecnológica puede ser un motor clave para alcanzar esos objetivos.

El ferry eléctrico de hidroalas no solo mejora la movilidad urbana, también se convierte en un símbolo de la transición energética sueca. Con menos emisiones, más velocidad y mayor comodidad, el Candela P-12 abre un camino hacia un transporte acuático sostenible y replicable en ciudades de todo el mundo.