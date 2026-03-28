Treffinger va de pesca



El diputado nacional César Treffinger asumió la presidencia de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Portuarios y Pesqueros de la Cámara de Diputados, y destacó la relevancia estratégica del espacio tanto para el país como para la provincia de Chubut.

Mediante una publicación en redes sociales, el legislador expresó que se trata de “un honor” encabezar la comisión, al tiempo que subrayó su importancia en el diseño y seguimiento de políticas vinculadas a la actividad marítima, portuaria y pesquera.

Lo cierto es que el legislador oficialista no tuvo una gran actuación a su paso por la Comisión el año anterior. De hecho fue muy cuestionado por el modo en que se condujo en torno al coflicto pesquero.

Habrá que ver cuanto ha estudiado este verano para afrontar la responsabilidad al frente de la Comisión.