Siete de cada 10 trabajadores hasta 24 años son informales



Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA describe como el modelo económico libertario destruye empleo registrado y promueve el no registrado, ya que detalló que la informalidad afecta ya al 43% de los asalariados, pero entre los jóvenes, la cifra se dispara a casi el 70%.

En el cuarto trimestre del 2025, la tasa de informalidad laboral fue del 43%, lo que supone que más de 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, sea laboral, impositiva y de la seguridad social.

El Indec informó el miércoles que el desempleo subió al 7,5% en el último trimestre del 2025. En la comparación interanual se observa un aumento de aproximadamente un punto porcentual.

Siete de cada diez

Así se desprende del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Según el estudio, el 32% de esos trabajadores informales viven en hogares pobres y un 27% se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Los indicadores revelan que 7 de cada 10 trabajadores entre los 16 y 24 años son informales, lo que revelan las dificultades que experimenta este grupo para ingresar en el mercado del trabajo.

Los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más alta que otros grupos etarios.

En el tercer trimestre de 2025, ésta era de 67,4%, casi 24 puntos porcentuales más elevada que la tasa global.

En el mismo orden, los trabajadores entre los 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja, con 34,2%, seguida por el grupo entre los 25 y 44 años (42,2%) y el del 65 años y más (57,8%).

Esto es, la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo como al final de la vida laboral.

La mayoría de los trabajadores informales residen en el Gran Buenos Aires. Esta tasa de informalidad –que alcanza valores idénticos registrados en el segundo trimestre del 2008- hace 17 años que mantiene valores muy elevados.

Y si se toma la situación de nuestro país entre nueve países de América Latina –región caracterizada por la informalidad y precariedad laboral- Argentina se encuentra en el cuarto lugar, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.