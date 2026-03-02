Se suman las cancelaciones de vuelos por los ataques a Irán

Después de que este sábado pasado, Estados Unidos e Israel lanzaran decenas de ataques contra Irán, la zona aérea de Medio Oriente se convirtió en un caos. La escalada bélica ha supuesto el cierre de casi todo el espacio aéreo en la región; en concreto, el de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar e Irán. Lo que ha provocado la cancelación de cientos de vuelos.

Según los datos recopilados por Reuters y Al Jazeera, el cierre de los espacios aéreos sobre Irán, Irak, Kuwait y otros Estados vecinos ha dejado, al menos, 389 vuelos cancelados. Un golpe claro al turismo de la región, que mantenía en este 2026 muy buenas previsiones de llegadas.

¿Qué aerolíneas han sufrido cancelaciones?

Iberia ha suspendido su vuelo diario a Tel Aviv y también ha cancelado su ruta a Doha (Catar). Su filial Iberia Express ha anulado todos los vuelos programados hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa ha cancelado sus vuelos a la ciudad israelí previstos para el 1 y 2 de marzo y mantiene la evaluación constante de la situación para los días posteriores.

La aerolínea suiza Swiss International Air Lines, filial de Lufthansa, ha anunciado la suspensión de 14 vuelos a Tel Aviv y a Dubái hasta el 7 de marzo, mientras que el grupo Air France ha anulado operaciones con destino o procedencia de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad como medida de precaución en un contexto de riesgo elevado. Ambas decisiones han sido motivadas directamente por el deterioro de la seguridad y el cierre de los espacios aéreos regionales.

Desde Turquía, Turkish Airlines ha ido más lejos al cancelar vuelos hacia diez países de Oriente Medio hasta al menos el lunes 2 de marzo, afectando rutas hacia Irán, Irak, Siria, Líbano, Jordania y otros Estados del Golfo, en respuesta al cierre del espacio aéreo y a la incertidumbre operativa generalizada. Su filial de bajo coste, Pegasus, ha implementado cancelaciones similares, que abarcan un volumen notable de vuelos durante el fin de semana. (Turkish Airlines crece un 8,4% en el número de pasajeros)

Por su parte, compañías como Emirates y Qatar Airways también han suspendido total o parcialmente sus operaciones en sus hubs principales debido a los cierres del espacio aéreo en Dubái y Doha, dos de los centros de conexión más importantes del mundo. Decenas de otras aerolíneas internacionales, entre ellas compañías africanas como Ethiopian Airlines y Kenya Airways, han cancelado vuelos a destinos como Amán, Tel Aviv, Dammam o Beirut.

Cancelaciones masivas de las aerolíneas europeas

Las consecuencias se extienden más allá de Oriente Medio. Las cancelaciones han afectado también a conexiones intercontinentales con Europa, Asia y África, obligando a aerolíneas como British Airways, Lufthansa, Virgin Atlanticy otras a modificar operaciones y rutas durante los próximos días. Analistas del sector advierten que los efectos podrían prolongarse si persisten las tensiones y el cierre de espacios aéreos, con repercusiones en la programación global de vuelos y en los costes operativos de las compañías.

También se ha pronunciado sobre esta crisis aérea la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y los reguladores de aviación civiles, alertando sobre los riesgos de sobrevolar zonas de conflicto y han recomendado a las aerolíneas evitar el espacio aéreo afectado mientras dure la crisis.