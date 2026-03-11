Robó un vehículo en Puerto Madryn y fue detenido en Rawson



En la madrugada de este miércoles, se produjo un robo a mano armada de un vehículo en Puerto Madryn y una posterior persecución que terminó en Rawson.

Todo se desarrolló cuando desde el Centro de monitoreo de la ciudad de Puerto Madryn da aviso que dos sujetos abordaron un vehículo de alquiler, y luego de iniciado el viaje, estas personas exhibiendo armas de fuego para luego sustráele el vehículo al remisero, un rodado Renault Logan, para luego darse a la fuga por Ruta 1 en dirección a Rawson.

Personal policial de la montada Rawson se dirige al lugar y realiza un retén sobre Ruta 1 a 2 km al norte de estancia La Mimosa, detectando al vehículo, el cual circulaba a gran velocidad y esquivó temerariamente el control policial.

Inmediatamente, personal policial inició una persecución de los delincuentes aproximadamente 2 km hacía Rawson, logrando interceptarlo a escasos metros de la ciudad.

En su interior viajaban los dos delincuentes de sexo masculino, que, al detener la marcha, salieron corriendo hacia el sector del campo, logrando que personal de Montada atrapara a uno de uno de ellos, identificado como César S. En tanto el restante, pudo darse a la fuga en la oscuridad.

Intervino personal de Criminalística, comisaria Rawson, División Seguridad Rural Rawson y personal de la DPI Puerto Madryn.

El sujeto fue trasladado a Seccional Quinta Puerto Madryn, para la formalización de la audiencia control de detención.

Sobre el delincuente detenido, pesaba un pedido de detención dispuesto por las autoridades judiciales de Puerto Madryn por un hecho similar.