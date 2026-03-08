Ricardo Montaner se despide de Argentina con su última función en el Movistar Arena

Ricardo Montaner sella su reencuentro definitivo con el público argentino en una despedida que promete ser histórica. Tras un alejamiento de los escenarios que mantuvo en vilo a sus seguidores, el artista eligió su tierra natal para dar el puntapié inicial a su gira mundial “El Último Regreso”, sumando una cuarta y última función en el Movistar Arena para este domingo 8 de marzo.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el furor por ver al cantautor nacido en Valentín Alsina se tradujo en un sold out absoluto para sus presentaciones, producidas por Fenix Entertainment.

El tour, que ya tuvo sus primeras dos paradas el pasado fin de semana, no es solo una vuelta a las tablas, sino una «renovación de votos» tras cuatro décadas de una trayectoria que ha marcado a fuego el cancionero latinoamericano.

Con una puesta en escena de vanguardia y visuales imponentes, Montaner despliega un repertorio de más de dos horas que recorre todas sus facetas. Desde la profundidad emocional de clásicos como “Tan enamorados”, “Déjame llorar” y “La Cima Del Cielo”, hasta el ritmo festivo de “Soy Feliz” y “Cachita”. Además, el show reserva un espacio de profunda nostalgia dedicado a Venezuela, país que también marcó su identidad musical.

Visiblemente conmovido, el artista compartió su sentir a través de sus redes sociales: «Después de casi 3 años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible. Disfrutaré este tour día a día: espero que ustedes lo hagan conmigo».

La gira “El Último Regreso Tour 2026” se perfila como una de las más ambiciosas de su carrera, con más de 100 conciertos programados que lo llevarán por Uruguay, México, Colombia, Estados Unidos y España, entre otros destinos.

Sin embargo, será la noche de este domingo en Buenos Aires la que marque el cierre de este capítulo inicial, consolidando una vez más el legado de una de las voces más queridas de la música en español