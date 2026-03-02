Quién es Carlota Bigliani, la nueva participante de Gran Hermano



El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, le dio la bienvenida este domingo a una nueva participante que ingresó a la competencia. Se trata de Carla “Carlota” Bigliani, una creadora de contenido que entró en lugar de la actriz Divina Gloria.

La ex “chica Olmedo” debió abandonar la competencia por cuestiones de salud tras estar internada a pocos días de haber ingresado al reality. En su lugar, la casa recibió a “Carlota”, una mujer de 40 años que se presentó como creadora de contenido, madre y amante de los animales. Con una energía arrolladora, la jugadora confesó que hace años que busca entrar a Gran Hermano porque “tiene ganas de cambios” en su vida.

Con respecto a su vida amorosa, la participante está casada con Vitaliy Verbilov, de origen ruso, desde hace ya dos décadas. Junto a él tiene dos hijas adolescentes.

Además de ser conocida en redes sociales, con una base de más de 85 mil seguidores en Instagram, también es emprendedora y diseñadora de bijouterie y accesorios.

Su ingreso a la casa sin dudas fue polémico, pero no porque entrara “con los tacones de punta”, sino porque el resto de sus compañeros la recibió de manera fría y con total sorpresa.