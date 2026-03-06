ARTANIA - CRUCERO - PUERTO MADRYN - TURISMO

Por primera vez amarró el Artania en Puerto Madryn

Este viernes recaló en Puerto Madryn el buque de pasajeros Artania, que amarró minutos antes de las 7 de la mañana sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena.
La embarcación, de 231 metros de eslora y bandera de Bermudas, llegó al Golfo Nuevo proveniente del puerto de Buenos Aires con 975 pasajeros y 511 tripulantes a bordo, y de acuerdo con su programación, el buque permanecerá amarrado hasta las 18 horas, momento en que retomará su itinerario con destino a Puerto Williams, en Chile.
Esta visita constituye la única escala que el Artania realiza en Puerto Madryn durante la presente temporada, integrando uno de los itinerarios turísticos que conectan distintos destinos del Atlántico Sur.

