Polémica por una tranquera en una ruta de Chubut



Denuncian que el tránsito en un tramo de la ruta provincial 12, en Chubut, permanece restringido a la altura de Gualjaina, a unos 60 kilómetros de Esquel, luego de que se instalara una tranquera metálica para limitar la circulación.

Se trata de una disputa por la propiedad de la tierra. Si bien se divulgó que la situación involucraría a un extranjero, en las últimas horas, Luciana Zárate, una de las propietarias del campo donde se ubica el acceso, negó que el paso esté interrumpido, pero defendió la instalación de la tranquera.

La mujer sostuvo que el paso no está interrumpido y que la situación fue informada a distintas autoridades. “Nunca se cortó la ruta 12, informé a las autoridades como el juzgado de paz, la policía y vialidad provincial”, afirmó.

Zárate rechazó las acusaciones y cuestionó la forma en que se instaló el tema en las redes sociales. “Cuando hablan de terrateniente no sé de adónde sacan. Somos gente trabajadora”, expresó.

Explicó que existe un portón, pero aclaró que no está bloqueado. “El portón está abierto sin candado”, dijo, al intentar despejar dudas sobre una posible restricción de circulación.

La mujer expresó que el tramo en cuestión no fue expropiado formalmente por el Estado. “No está expropiado el camino, el asfalto está en nuestro campo y cuando sea expropiado se llegará a un acuerdo con el Estado”, señaló.

Según trascendió, la ruta provincial 12 atraviesa propiedades privadas y el proceso de expropiación nunca se habría completado, lo que pone el foco el Gobierno de Chubut.