Milei vuelve a salir de gira internacional

El presidente Javier Milei retomará este jueves su agenda internacional con un viaje a Hungría, donde busca consolidar su perfil como referente global de la nueva derecha.

Según confirmó el canciller Pablo Quirno, el mandatario libertario volará el jueves por la noche hacia Budapest para cumplir con una invitación de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y mantener reuniones de alto nivel con las autoridades locales.

El plato fuerte de la visita será el encuentro bilateral con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con quien Milei mantiene una estrecha sintonía ideológica. Ambos líderes, que ya se habían mostrado juntos semanas atrás en Washington durante el lanzamiento de la «Junta de la Paz» impulsada por Donald Trump, profundizarán la agenda de cooperación en defensa de «las ideas de la libertad» y la lucha contra el socialismo.