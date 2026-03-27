Milei decreta el fin del turismo social en Argentina

Finalmente, y luego de una larga serie de gestiones, este miércoles, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció el avance en la concesión por 30 años de la histórica Unidad Turística Chapadmalal, ubicada al sur de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de la política oficial de reducir la participación del Estado en distintos sectores.

Esta decisión política, además de marcar el fin del turismo social en la Argentina, se traducirá en el despido de todos los trabajadores que actualmente brindan servicios en el complejo.

“Nada que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”

Durante su habitual conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la medida apunta a atraer inversión privada para mejorar las instalaciones. “Se busca traer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”, afirmó.

Además, Adorni destacó que la iniciativa permitirá disminuir los costos de mantenimiento para el Estado, en línea con el plan del Gobierno de achicar activos públicos y promover su transferencia al sector privado.

Preocupación y críticas de los trabajadores

Sin embargo, el anuncio generó fuerte inquietud entre los trabajadores del complejo, quienes cuestionaron el proceso y advirtieron sobre la falta de certezas.

Desde UPCN, delegación General Pueyrredon, calificaron la medida como una “venta de humo” y denunciaron que el proceso de privatización lleva meses sin definiciones claras.

“Hemos entrado en un futuro incierto desde marzo del año pasado. Hemos sido absorbidos por la Jefatura de Gabinete y el proceso de privatización todavía está en una especie de limbo”, señalaron.

Los trabajadores también remarcaron que, mientras avanza la iniciativa oficial, el funcionamiento del complejo se ha visto afectado. “Lo que es el turismo social estuvo trabado, no tuvimos abierto y eso genera una gran angustia entre nuestros compañeros”, explicaron, al tiempo que describieron un escenario de reducción progresiva de la actividad.

Incertidumbre laboral

En ese contexto, desde el gremio pusieron el foco en el impacto social de la medida. Según indicaron, alrededor de 60 familias dependen directamente del funcionamiento de la colonia.

“Nos enfrentamos a momentos muy inciertos, pero siempre tratando de sostener a nuestros compañeros. No hay respuestas y no tenemos un panorama claro a futuro”, concluyeron.

El futuro del complejo Chapadmalal, símbolo del turismo social en Argentina, queda así en el centro del debate entre la búsqueda de inversión privada y la preocupación por la continuidad laboral y el acceso público.