MARLEY - SUSANA GIMÉNEZ

Marley metió la pata con Susana y reveló dónde se encuentra


Marley terminó convirtiéndose en primicia este lunes durante Desayuno Americano cuando, en medio de la charla, dejó al descubierto un dato sobre Susana Giménez que hasta ese momento no era público.
Ttodo comenzó cuando Pamela David le consultó si había asistido al cumpleaños de la diva, luego de que en el programa mostraran imágenes del festejo de Mirtha Legrand.
“Esta vez no fui porque Susana acaba de volver”, lanzó Marley con naturalidad; además, agregó: “Ayer hablamos y mañana como con ella”.
Aunque el periodista Luis Bremer interrumpió enseguida para remarcar la dimensión de lo que acababa de decir su compañero, ya que, hasta ese momento, no se sabía públicamente que Susana ya estaba de regreso en la Argentina.
“Para, es un último momento. No sabíamos que había vuelto, volvió Susana de Madrid”, exclamó Bremer, recordando que se había dicho que permanecería más tiempo en Europa.
Marley tomó conciencia de la situación y respondió: “Ay, no sé, si no se podía decir, pero ya volvió”, dejando en claro que la información se le escapó sin intención de anunciarla oficialmente.
En enero, la conductora había viajado a España para celebrar su cumpleaños, disfrutar de unos días de descanso y realizarse un tratamiento en las rodillas antes de retomar sus compromisos laborales en Telefe, de cara al Mundial.
Además, adelantó que al día siguiente compartiría una cena con la diva junto a Ricardo Montaner y La Negra Vernaci.

